В Германии арестовали яхту Dilbar сестры российского олигарха Усманова

В Гамбурге арестовали роскошную яхту, которая принадлежит сестре российского олигарха Алишера Усманова. Об этом сообщило Федеральное ведомство криминальной полиции Германии.

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Правоохранители провели расследование и определили, что яхтой владеет Гульбахор Исмаилова, сестра Алишера Усманова.

Так как российский миллиардер включен в санкционный список ЕС, то яхту могут на законных основаниях оставить в Гамбурге.

Яхта Dilbar находилась на модернизации в Гамбурге с конца октября 2021 года. Ее стоимость оценивается в 600 миллионов долларов. Это крупная моторная яхта с экипажем из 96 человек. Длина судна составляет 156 метров.

На Фиджи задержали роскошную яхту Amadea, принадлежащую российскому миллиардеру Сулейману Керимову, который находится под санкциями США, Великобритании и ЕС.

А арестованную яхту "Royal Romance" народного депутата от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука передали в распоряжение Агентства по розыску и управлению активами.