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У Німеччині заарештували яхту Dilbar сестри російського олігарха Усманова
У Гамбурзі заарештували розкішну яхту, що належить сестрі російського олігарха Алішера Усманова. Про це повідомило Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини.
Правоохоронці провели розслідування та визначили, що яхтою володіє Гульбахор Ісмаїлова, сестра Алішера Усманова.
Оскільки російський мільярдер включений до списку санкцій ЄС, то яхту можуть на законних підставах залишити в Гамбурзі.
Яхта Dilbar була модернізована в Гамбурзі з кінця жовтня 2021 року. Її вартість оцінюється у 600 мільйонів доларів. Це велика моторна яхта з екіпажем із 96 осіб. Довжина судна складає 156 метрів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
На Фіджі затримали розкішну яхту Amadea, що належить російському мільярдеру Сулейману Керимову, який перебуває під санкціями США, Великобританії та ЄС.
А заарештовану яхту "Royal Romance" народного депутата від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука передали до розпорядження Агентства з розшуку та управління активами.