У Німеччині заарештували яхту Dilbar сестри російського олігарха Усманова

У Гамбурзі заарештували розкішну яхту, що належить сестрі російського олігарха Алішера Усманова. Про це повідомило Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини.

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Правоохоронці провели розслідування та визначили, що яхтою володіє Гульбахор Ісмаїлова, сестра Алішера Усманова.

Оскільки російський мільярдер включений до списку санкцій ЄС, то яхту можуть на законних підставах залишити в Гамбурзі.

Яхта Dilbar була модернізована в Гамбурзі з кінця жовтня 2021 року. Її вартість оцінюється у 600 мільйонів доларів. Це велика моторна яхта з екіпажем із 96 осіб. Довжина судна складає 156 метрів.

На Фіджі затримали розкішну яхту Amadea, що належить російському мільярдеру Сулейману Керимову, який перебуває під санкціями США, Великобританії та ЄС.

А заарештовану яхту "Royal Romance" народного депутата від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука передали до розпорядження Агентства з розшуку та управління активами.