Полиция Фиджи задержала яхту миллиардера Керимова — СМИ

На Фиджи задержали роскошную яхту Amadea, принадлежащую российскому миллиардеру Сулейману Керимову, который находится под санкциями США, Великобритании и ЕС. Об этом сообщает Reuters.

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Информацию о принадлежности яхты Керимову распространили СМИ Фиджи.

Капитана судна допросили по поводу того, как оно прибыло на Фиджи без таможенного оформления.

Посольство США заявило, что ему известно о прибытии яхты Amadea, которая пришвартовалась в порт Лаутока, и посольство сотрудничает с властями Фиджи по этому вопросу.

У Фиджи есть соглашения с другими странами по применению санкций в отношении российских олигархов.

Напомним, суд передал арестованную яхту "Royal Romance" народного депутата от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в распоряжение Агентства по розыску и управлению активами.

Сулеймана Керимова включили в санкционный список ЕС из-за агрессии РФ по отношению к Украине.