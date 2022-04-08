ЕС расширил персональные санкции к россиянам: добавил в список 216 человек

Евросоюз обнародовал пятый пакет санкций к РФ, он включает расширение перечня тех, к кому применят персональные меры.

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В санкционном списке много известных фамилий: бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Кесаев, Саид Керимов, братья Ротенберги, Герман Греф, предполагаемые дочери Владимира Путина Катерина Тихонова и Мария Воронцова, совладелец концерна "Группа Альянс" Муса Бажаев, владелец ГК ЕСН Григорий Березкин, генеральный директор ПАО "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов.

Этот перечень пополнили и руководящие сотрудники росСМИ: Сергей Михайлов из ТАСС, Павел Гусев из "Московского комсомольца", Олег Добродеев из ВГТРК, Владимир Сунгоркин из "Комсомольской правды".

ЕС также заморозил активы оружейного концерна "Калашников", ВТБ, "Новикомбанка", "Совкомбанка", "Открытия", ряда компаний: "Объединенная двигателестроительная корпорация", "Корпорация тактическое ракетное вооружение", АО "Росэлектроника" и АО "Арзамасский машиностроительный завод" и других.

Один из ключевых запретов — эмбарго на российский уголь — начнет действовать с августа 2022 года. Хотя отказ от угля, по данным зарубежных СМИ, должны были ввести на месяц раньше.

По инсайдерской информации, дату перенесли из-за давления со стороны Германии. Импорт угля в ЕС в настоящее время в денежном эквиваленте составляет 8 млрд евро в год.