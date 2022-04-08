ЄС розширив персональні санкції до росіян: додав до списку 216 осіб

Євросоюз оприлюднив п'ятий пакет санкцій до РФ, він включає розширення переліку тих, кого застосовують персональні заходи.

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У списку санкцій багато відомих прізвищ: бізнесмени Олег Дерипаска, Ігор Кесаєв, Саїд Керімов, брати Ротенберги, Герман Греф, передбачувані дочки Володимира Путіна Катерина Тихонова та Марія Воронцова, співвласник концерну "Група Альянс" Муса Бажаєв, власник ПАТ "Сургутнафтогаз" Володимир Богданов.

Цей перелік поповнили і керівні співробітники росЗМІ: Сергій Михайлов із ТАРС, Павло Гусєв із "Московського комсомольця", Олег Добродєєв з ВДТРК, Володимир Сунгоркін із "Комсомольської правди".

ЄС також заморозив активи збройового концерну "Калашников", ВТБ, "Новікомбанку", "Совкомбанку", "Відкриття", низки компаній: "Об'єднана двигунобудівна корпорація", "Корпорація тактичне ракетне озброєння", АТ "Роселектроніка" та АТ "Ар " та інших.

Одна з ключових заборон - ембарго на російське вугілля - почне діяти з серпня 2022 року. Хоча відмова від вугілля, за даними закордонних ЗМІ, мали запровадити на місяць раніше.

За інсайдерською інформацією, дату перенесли через тиск Німеччини. Імпорт вугілля в ЄС зараз у грошовому еквіваленті становить 8 млрд євро на рік.