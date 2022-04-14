Поліція Фіджі затримала яхту мільярдера Керімова - ЗМІ

На Фіджі затримали розкішну яхту Amadea, що належить російському мільярдеру Сулейману Керимову, який перебуває під санкціями США, Великобританії та ЄС. Про це повідомляє Reuters.

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Інформацію про приналежність яхти Керімова поширили ЗМІ Фіджі.

Капітана судна допитали щодо того, як воно прибуло на Фіджі без митного оформлення.

Посольство США заявило, що йому відомо про прибуття яхти Amadea, яка пришвартувалася до порту Лаутока, і посольство співпрацює з владою Фіджі з цього питання.

Фіджі має угоди з іншими країнами щодо застосування санкцій щодо російських олігархів.

Нагадаємо, суд передав заарештовану яхту "Royal Romance" народного депутата від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука у розпорядження Агентства з розшуку та управління активами.

З улеймана Керімова включили до списку санкцій ЄС через агресію РФ щодо України.