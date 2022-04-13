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На острове Джерси заморозили активы Абрамовича на сумму свыше $7 млрд
В офшорной зоне острова Джерси заморожены более 7 млрд долларов, которые принадлежат российскому олигарху Роману Абрамовичу.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление местного правительства, такое постановление издал Королевский суд Джерси.
По информации агентства, правоохранители провели обыск в помещении, которое может быть связано с олигархом.
В прошлом месяце Европейский Союз и Британия наложили на Абрамовича санкции на фоне ограничения финансовой свободы приближенных к Путину российских олигархов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом Абрамовичу удалось избежать санкций США. Одна из версий – его роль в переговорах между Россией и Украиной.
В Bloomberg отмечают, что эти санкции заморозили активы Абрамовича и поставили под вопрос будущее футбольного клуба "Челси".
Остров Джерси является частью Нормандских островов и имеет собственное правительство, однако принадлежит юрисдикции Британии.
Джерси долгое время считается "налоговой гаванью" для олигархов и внесен украинским правительством в перечень офшорных зон.