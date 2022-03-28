Абрамович и некоторые участники украинской делегации могли пострадать от химического оружия – СМИ

Зарубежные СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что три члена делегации, которые участвовали в переговорах между Украиной и Россией, могли пострадать от атаки химическим оружием.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщили издания Bellingcat и WSJ.

В частности, в Bellingcat утверждают, что у трех членов делегации, присутствовавших на мирных переговорах между Украиной и Россией в ночь с 3 на 4 марта 2022 года, были обнаружены симптомы отравления химическим оружием.

"Одной из жертв стал российский предприниматель Роман Абрамович", — заявили в издании.

Журналисты утверждают, что после переговоров российский олигарх и два делегата от украинской стороны почувствовали первые симптомы, включая воспаление глаз и кожи и пронзительную боль в глазах.

"На основании дистанционных и выездных обследований эксперты пришли к выводу, что симптомы, скорее всего, являются результатом отравления неустановленным химическим оружием", — заявили в Bellingcat.

Пострадавшие окончательно перестали чувствовать симптомы отравления только через пару недель. Эксперты объясняют, что дозировка и тип используемого токсина, вероятно, были недостаточны для нанесения опасного для жизни ущерба. В издании предполагают, что это сделали для того, чтобы напугать жертв.

Представитель Абрамовича подтвердил BBC, что бизнесмен испытал симптомы отравления во время переговоров в Киеве в начале марта.

Об этом же инциденте сообщает WSJ, уточняя, что с украинской стороны, в том числе, мог пострадать депутат Рустем Умеров. Известно, что сейчас жизни делегатов ничего не угрожает.

Кроме того, издание "НВ" сообщило, что советник главы ОП Михаил Подоляк отреагировал на опубликованную иностранными СМИ информацию.

"Все члены переговорной группы работают сегодня в обычном режиме. В информационном поле сейчас много информационных спекуляций, различных конспирологических версий и элементов той или иной информационной игры. Поэтому еще раз повторю — члены переговорных групп работают сегодня в штатных режимах", — сказал он.

Напомним, ранее Подоляк заявил, что переговоры с российской стороной могут продлиться несколько недель или даже дольше. При этом "демилитаризацияю" и "денацификацию" на них никто обсуждать не будет.