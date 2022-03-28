Абрамович та деякі учасники української делегації могли постраждати від хімічної зброї – ЗМІ

Закордонні ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляють, що троє членів делегації, які брали участь у переговорах між Україною та Росією, могли постраждати від атаки хімічною зброєю.

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Про це повідомили видання Bellingcat та WSJ.

Зокрема, у Bellingcat стверджують, що у трьох членів делегації, які були присутні на мирних переговорах між Україною та Росією в ніч з 3 на 4 березня 2022 року, було виявлено симптоми отруєння хімічною зброєю.

"Однією з жертв став російський підприємець Роман Абрамович", - заявили у виданні.

Журналісти стверджують, що після переговорів російський олігарх та два делегати від української сторони відчули перші симптоми, включаючи запалення очей та шкіри та пронизливий біль в очах.

"На підставі дистанційних та виїзних обстежень експерти дійшли висновку, що симптоми, найімовірніше, є результатом отруєння невстановленою хімічною зброєю", - заявили в Bellingcat.

Постраждалі остаточно перестали відчувати симптоми отруєння лише за кілька тижнів. Експерти пояснюють, що дозування та тип використовуваного токсину, ймовірно, були недостатні для заподіяння небезпечних для життя збитків. У виданні припускають, що це зробили для того, щоби налякати жертв.

Про цей інцидент повідомляє WSJ, уточнюючи, що з української сторони, зокрема, міг постраждати депутат Рустем Умеров. Відомо, що зараз життю делегатів нічого не загрожує.

Крім того, видання "НВ" повідомило, що радник голови ВП Михайло Подоляк відреагував на опубліковану іноземними ЗМІ інформацію.

"Всі члени переговорної групи працюють сьогодні у звичайному режимі. В інформаційному полі зараз багато інформаційних спекуляцій, різних конспірологічних версій та елементів тієї чи іншої інформаційної гри. Тому ще раз повторюю — члени переговорних груп працюють сьогодні у штатних режимах", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявив, що переговори з російською стороною можуть тривати кілька тижнів або навіть довше. При цьому "демілітаризацією" та "денацифікацією" на них ніхто обговорювати не буде.