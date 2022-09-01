В Италии арестовали 11 вилл близкого к Путину российского олигарха - СМИ

В Италии наложили арест на имущество российского миллиардера Моше Кантора, считающегося близким к главе РФ Владимиру Путину лицом. Арестовали 11 вилл, расположенных на острове в Средиземном море Сардиния.

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Об этом сообщает местное издание L'Unione Sarda.

В апреле 2022 года Кантор попал в санкционные списки ЕС и Великобритании, так как считается, что он имеет тесные связи с главой страны-агрессора. Из-за этих ограничений итальянские власти наложили арест на виллы в Порто-Ротондо. Все 11 зарегистрированы непосредственно на Канторе или связанных с ним лиц.

Примечательно, что у жены миллиардера украинское происхождение. Именно этим итальянские правоохранители объясняют тот факт, что во время ареста в некоторых виллах находились бежавшие от войны граждане Украины.

Отметим, что у Кантора звание кавалера Большого креста ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой". Его он получил в 2013 году от тогдашнего президента Италии Джорджио Наполитано.

Напомним, недавно на аукцион в Гибралтаре выставили пятипалубную яхту Axioma, которую конфисковали у подсанкционного российского миллиардера Дмитрия Пумпянского. Ставку поднимали 63 раза, информация о стоимости покупки и о покупателе конфиденциальна.

Кроме того, в мае в порту Гамбурга была задержана яхта российского миллиардера, соратника президента РФ Владимира Путина Фархада Ахмедова. Ранее эта яхта принадлежала Роману Абрамовичу, стоимость которой оценивается примерно в 400 млн. евро.