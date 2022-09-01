В Італії арештували 11 вілл близького до Путіна російського олігарха — ЗМІ

В Італії наклали арешт на майно російського мільярдера Моше Кантору, який вважається близькою до глави РФ Володимира Путіна особою. Арештували 11 вілл, що розташовані на острів у Середземному морі Сардинія.

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Про це повідомляє місцеве видання L’Unione Sarda.

У квітні 2022 року Кантор потрапив до санкційних списків ЄС та Великої Британії, тому що вважається, що він має тісні зв'язки з очільником країни-агресора. Через ці обмеження італійська влада наклала арешт на вілли у Порто-Ротондо. Всі 11 зареєстровані безпосередньо на Кантора або пов'язаних з ним осіб.

Примітно, що дружина мільярдера має українське походження. Саме цим італійські правоохоронці пояснюють той факт, що під час арешту в деяких віллах знаходилися громадяни України, що тікали від війни.

Зазначимо, що Кантор має звання кавалера Великого хреста ордену "За заслуги перед Італійською Республікою". Його він отримав в 2013 році від тодішнього президента Італії Джорджіо Наполітано.

Нагадаємо, нещодавно на аукціон в Гібралтарі виставили п'ятипалубну яхту Axioma, яку конфіскували у підсанкційного російського мільярдера Дмитра Пумп’янського. Ставку підіймали 63 рази, інформація про вартість покупки та про покупця є конфіденційною.

Крім того, в травні у порту Гамбурга затримали яхту російського мільярдера, соратника президента РФ Володимира Путіна Фархада Ахмедова. Раніше ця яхта належала Роману Абрамовичу, її вартість оцінюється приблизно в 400 млн. євро.