У Європі вперше продали яхту підсанкційного російського мільярдера

На аукціон в Гібралтарі виставили п'ятипалубну яхту Axioma, яку конфіскували у підсанкційного російського мільярдера Дмитра Пумп’янського. Ставку підіймали 63 рази, інформація про вартість покупки та про покупця є конфіденційною.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Після завершення транзакції інформація про вартість лоту та нового власника буде опублікована приблизно через два тижні.

Це перша продана яхта, яку забрали у власника в рамках конфіскації російських активів через війну Росії проти України.

Axioma з басейном і 3D-кінотеатром конфіскувала у березні влада Великобританії. 72-метрову яхту виставили на продаж після того, як JPMorgan Chase & Co запросив кредит у розмірі 20,5 мільйона євро.

JPMorgan надав позику ще в грудні 2021 року, а Пумп’янський був названий поручителем. Але вже через кілька днів після вторгнення мільярдер передав свої акції в холдинговій компанії іншій особі, тому JPMorgan почав вимагати повернення грошей.

10 березня Пумп'янський потрапив під санкції Європейського Союзу, а через п'ять днів — Великобританії.

Крім того, в травні у порту Гамбурга затримали яхту російського мільярдера, соратника президента РФ Володимира Путіна Фархада Ахмедова. Раніше ця яхта належала Роману Абрамовичу, її вартість оцінюється приблизно в 400 млн. євро.

До цього у Гамбурзі заарештували розкішну яхту, яка належить сестрі російського олігарха Алішера Усманова.