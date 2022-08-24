В Европе впервые продали яхту подсанкционного российского миллиардера

На аукцион в Гибралтаре была выставлена пятипалубная яхта Axioma, которую конфисковали у подсанкционного российского миллиардера Дмитрия Пумпянского. Ставку поднимали 63 раза, информация о стоимости покупки и о покупателе конфиденциальна.

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Об этом сообщает Bloomberg.

После завершения транзакции информация о стоимости лота и новом владельце будет опубликована примерно через две недели.

Это первая проданная яхта, которую забрали у владельца в рамках конфискации российских активов из-за войны России против Украины.

Axioma с бассейном и 3D-кинотеатром конфисковали в марте власти Великобритании. 72-метровую яхту выставили на продажу после того, как JPMorgan Chase&Co запросил кредит в размере 20,5 миллиона евро.

JPMorgan предоставил ссуду еще в декабре 2021 года, а Пумпянский был назван поручителем. Но уже через несколько дней после вторжения миллиардер передал свои акции в холдинговой компании другому лицу, поэтому JPMorgan потребовал возвращения денег.

10 марта Пумпянский попал под санкции Европейского Союза, а через пять дней – Великобритании.

Кроме того, в мае в порту Гамбурга задержали яхту российского миллиардера, соратника президента РФ Владимира Путина Фархада Ахмедова. Ранее эта яхта принадлежала Роману Абрамовичу, стоимость которой оценивается примерно в 400 млн евро.

До этого в Гамбурге была арестована роскошная яхта, принадлежащая сестре русского олигарха Алишера Усманова.