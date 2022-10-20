- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Іспанія та Франція дозволила підсанкційним росіянам оплачувати утримання заморожених яхт — Reuters
Уряди Іспанії та Франції дозволили власникам суперяхт, що належать громадянам РФ, та були заморожені через санкції проти російських бізнесменів, платити за їх утримання. Про це 20 жовтня повідомило видання Reuters з посиланням на свої джерела, знайомих з ситуацією.
В Іспанії шість суден були заморожені через запровадження санкцій після вторгнення Росії в Україну в лютому. Більшість власників оплачує технічне обслуговування, екіпаж та страхування.
Хоча фізичним особам зазвичай забороняється здійснювати фінансові операції в юрисдикціях, де на них накладено санкції.
Міністерство фінансів Іспанії пояснило, що закон 2014 року, ухвалений після анексії Криму Росією того ж року, дозволяє особам, які перебувають під санкціями, здійснювати необхідні платежі для утримання активів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У Європі вперше продали яхту підсанкційного російського мільярдера у серпні. Відомо, що на аукціон в Гібралтарі виставили п'ятипалубну яхту Axioma, яку конфіскували у Дмитра Пумп’янського. Ставку підіймали 63 рази, інформація про вартість покупки та про покупця є конфіденційною.
Крім того, в травні в порту Гамбурга затримали яхту російського мільярдера, соратника президента РФ Володимира Путіна Фархада Ахмедова. Раніше ця яхта належала Роману Абрамовичу, її вартість оцінюється приблизно в 400 млн. євро.
До цього у Гамбурзі заарештували розкішну яхту, яка належить сестрі російського олігарха Алішера Усманова.