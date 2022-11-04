ЄС шукає можливість направити заморожені російські активи на відбудову України

Єврокомісія вивчає можливість використання заморожених коштів Центрального банку РФ для відбудови України після війни.

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Про це повідомляє видання Bloomberg.

Видання зазначає, що експертам з правових питань доручили розглянути можливість конфіскації заморожених російських активів. Зокрема, спеціалісти повинні вияснити, наскільки обтяжуюче це буде зробити з юридичної точки зору.

У Євросоюзі зазначають, що таким чином хочуть змусити Росію заплатити за ті руйнування, які вона завдала інфраструктурі України.

"Лідери ЄС попросили представити варіанти використання заморожених активів для відновлення України відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права", - сказав речник Єврокомісії Крістіан Віганд, додавши, що робота триває.

Також розглядається варіант, коли заморожені активи будуть зберігатись до тих пір, коли Росія почне добровільно брати участь у відбудові України.

Український уряд уже кілька місяців закликає перевести заморожені російські активи на свої рахунки як компенсацію для відбудови зруйнованої війною країни. Як заявив у вересні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, вартість відбудови оцінюється у 750 млрд доларів.

Загалом, країни ЄС вже заморозили близько 17,5 млрд євро, що належать російським фізичним та юридичним особам, котрі потрапили під санкції.

Нагадаємо, політики Євросоюзу розглядають можливість використання заморожених активів російських олігархів для фінансування робіт із відновлення інфраструктури України після війни.

У свою чергу в Кремлі заявили, що вважатимуть крадіжкою конфіскацію активів РФ на відновлення України.