Польща і Фінляндія підтримують конфіскацію заморожених активів Росії на користь України

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в ході зустрічі дійшли згоди в питанні використання заморожених активів Росії. Про це повідомило видання yle.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За словами польського прем'єра, такі російські активи мають бути використані для фінансової підтримки України.

"Ми повинні вдарити по Росії сильніше, ніж вона може очікувати, — підкреслив Моравецький.

Прем'єр Марін підтримав пропозицію польського колеги.

"Сподіваюся, що комісія знайде законні рішення для здійснення цих операцій", — сказав очільниця уряду Фінляндії.

Нагадаємо, наразі Єврокомісія вивчає можливість використання заморожених коштів Центрального банку РФ для відбудови України після війни. У Євросоюзі таким чином хочуть змусити Росію заплатити за ті руйнування, які вона завдала інфраструктурі України.

У свою чергу в Кремлі заявили, що вважатимуть "крадіжкою" конфіскацію активів РФ на відновлення України.