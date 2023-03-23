Украина обратилась к Финляндии с просьбой передать самолеты "Hornet"

Украина направила в Финляндию запрос с предложением трехсторонних переговоров между Финляндией, Украиной и США относительно передачи финских истребителей "Hornet".

Просьба о переговорах поступила после того, как премьер Санна Марин в Киеве обсудила с президентом Владимиром Зеленским возможность передачи самолетов, снятых с вооружения в Финляндии, сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на собственные источники.

Срок службы финских истребителей "Hornet" уже подходит к концу, и их планируют заменить на новые американские истребители F-35. Вывод из эксплуатации первой партия "Hornet" проходит не раньше, чем через два-три года.

Обсуждение передачи истребителей невозможно без США и требует одобрения, поскольку Hornets были изготовлены американской компанией.

Санна Марин посетила Киев 10 марта. Тогда же на встрече с Зеленским она заявила, что ее страна могла бы рассмотреть предоставление Украине истребителей "Hornet".

В свою очередь министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в комментарии Iltalehti заявил, что Марин не обсуждала с ним идею передачи истребителей. По его словам, Финляндия получит американские F-35 с 2026 года, однако в ближайшие годы стране понадобятся Hornet.