Премьер Финляндии допустила передачу истребителей Украине: о каких самолетах идет речь

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна могла бы рассмотреть предоставление Украине истребителей Hornet. Об этом сообщает Yle.

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По ее словам, такую дискуссию можно поднять, учитывая, что Финляндия сейчас закупает для себя новые истребители на замену тем, которые имеет сейчас.

"Думаю, мы могли бы обсудить Hornet: можно ли было бы предложить их Украине, какая подготовка для этого нужна", – высказалась премьер.

Она добавила, что все разговоры об истребителях находятся на начальном этапе и в этом вопросе потребуется широкое сотрудничество между западными союзниками.

В свою очередь министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в комментарии Iltalehti заявил, что Марин не обсуждала с ним идею передачи истребителей. По его словам, Финляндия получит американские F-35 с 2026 года, однако в ближайшие годы стране понадобятся Hornet.

"Мы очень помогли Украине оборонной техникой и будем продолжать помогать. Но моя оценка такова, что сейчас мы должны думать о чем-то другом, кроме Hornet", – сказал министр.

Напомним, что 10 марта Санна Марин посетила Киев. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским она пришла на церемонию прощания с комбатом Дмитрием Коцюбайлом.

В этот же день стало известно, что Финляндия предоставит 29 млн евро на потребности Украины в сфере образования, защиты окружающей среды и обеспечения радиационной безопасности.