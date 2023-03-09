Финляндия разрешила Эстонии передать гаубицы и боеприпасы к ним Украине

Правительство Финляндии разрешило Эстонии реэкспорт гаубиц Д-30 и снарядов в Украину. Об этом говорится на сайте финляндского ведомства.

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Количество единиц 122-миллиметровых гаубиц и снарядов, которые получит Украина, не указано.

"Получателем товаров являются Вооруженные Силы Украины. Эстония отметила, что количество экспортируемого вооружения является конфиденциальным", – говорится в решении правительства.

Напомним, что в январе Эстония анонсировала передачу Украине крупнейшего для Таллина пакета военной помощи. Ожидалось, что он будет включать в себя гаубицы, боеприпасы, средства артиллерийской поддержки и гранатометы на 113 млн евро.

А в феврале министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал ЕС сосредоточиться на скорейшем приобретении боеприпасов для Украины. Он считает необходимым запустить промышленное производство вместо отправки имеющихся запасов.