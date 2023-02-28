В Минобороны Эстонии призвали ЕС увеличить закупку снарядов для Украины

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур написал письмо главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, в котором призвал ЕС сосредоточиться на скорейшем приобретении боеприпасов для Украины. Он считает необходимым запустить промышленное производство вместо отправки имеющихся запасов. Об этом сообщает Bloomberg.

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По его словам, объем производства боеприпасов в Европе пока недостаточен не только для поставок Украине, но и для пополнения собственных запасов, ведь Россия за один день выстреливает месячный объем европейского производства артиллерийских снарядов.

Как отметил Певкур, закупки могли бы осуществляться не только органом ЕС, но и государством-членом от имени блока, будь это более быстрым решением.

Напомним, что в Эстонии уже не впервые обращаются к ЕС с предложениями по оружию для Украины. Недавно Bloomberg писало, что правительства стран-членов Евросоюза получили от Таллина предложение инвестировать около 4,3 млрд долларов, чтобы вместе закупить 1 млн боеприпасов для Украины.

В ведомствах ЕС также выступают за ускорение поставок боеприпасов для ВСУ. Глава дипломатии блока Жозеп Боррель заявлял, что необходимо повысить и усилить военную поддержку Украины.

26 февраля министр обороны Эстонии Ханно Певкур прибыл с официальным визитом в Киев, где встретился, в частности, со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Тогда Певкур объявил новый пакет помощи ВСУ, в который вошли автоматическое оружие, пистолеты, беспилотники и другое вооружение.