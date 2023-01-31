Франция и Австралия хотят совместно производить боеприпасы для Украины

Франция и Австралия планируют совместное производство боеприпасов для Украины, поскольку стремятся укрепить сотрудничество в области обороны и преодолеть спор из-за решения Канберры отказаться от планов приобретения французских подлодок два года назад, передает Reuters.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Так, в понедельник министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что его страна и Австралия согласились сотрудничать, чтобы изготовить "несколько тысяч" 155-миллиметровых снарядов для помощи Украине, которые, как он надеется, могут начать поступать уже в первом квартале этого года, то есть до апреля.

Об этом он сообщил после встречи со своим австралийским коллегой Ричардом Марлзом, ставшей первыми переговорами на высоком уровне после начала спора по поводу подлодок. Отмечается, что в рамках сотрудничества Австралия будет поставлять порох, а французская компания Nexter будет производить сами боеприпасы.

"Между нашими оборонно-промышленными базами на самом деле существует взаимодополняемость, позволяющая этому произойти. Но правда и то, что мы хотели выступить вместе о том, насколько важна для Австралии и Франции поддержка Украины в текущем конфликте", - сказал Марлз.

Однако австралийский министр подтвердил, что его страна не планирует, несмотря на надежду Франции, получать какие-либо подлодки с неядерным двигателем в качестве временного решения, пока не будут поставлены атомные подлодки из США.

Осенью 2021 года этот вопрос стал камнем преткновения в отношениях Австралии с Францией, когда первая отменила французский контракт на поставку субмарин, выбрав вместо них ядерные подлодки, построенные по американским и британским технологиям.

Напомним, что также к апрелю планируется поставка Украине со стороны Франции легких колесных танков AMX 10-RC. В ноябре же Лекорню сообщал, что его страна передала Украине зенитные ракетные комплексы Crotale для защиты неба от российских ракетных атак.