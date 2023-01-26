Франция предоставит 3 млн евро на ядерную безопасность Украины

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посетила Одессу и объявила о предоставлении 3 млн евро на развертывание миссии экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на украинских АЭС.

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Об этом пишет агентство "Интерфакс-Украина".

"Нас очень беспокоит вопрос ядерной безопасности и безопасности ядерных объектов. МАГАТЭ недавно посетило Украину, чтобы обеспечить присутствие своих экспертов на всех украинских АЭС", - заявила Катрин Колонна на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Одессе.

Она отметила, что это очень важный шаг для обеспечения ядерной безопасности.

"Я хочу сообщить, что Франция объявляет специальный взнос – 3 млн евро на развертывание этой миссии экспертов и обеспечение ядерной безопасности АЭС", - сказала министр.

Напомним, постоянные мониторинговые миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начали работу на всех украинских атомных электростанциях.

Отметим, что в последнее время Российская Федерация ужесточила атаки именно на объекты энергетики в Украине. Это создает угрозу также АЭС. В конце ноября ракетный обстрел РФ привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинству тепловых и гидроэлектростанций.