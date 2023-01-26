Франція надасть 3 млн євро на ядерну безпеку України

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна відвідала Одесу та оголосила про надання 3 млн євро на розгортання місії експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на українських АЕС.

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Про це пише агентство "Інтерфакс-Україна".

"Нас дуже непокоїть питання ядерної безпеки та безпеки ядерних об'єктів. МАГАТЕ нещодавно відвідало Україну, щоб забезпечити присутність своїх експертів на всіх українських АЕС", - заявила Катрін Колонна на спільній пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Одесі.

Вона зазначила, що це дуже важливий крок для гарантування ядерної безпеки.

"Я хочу повідомити, що Франція оголошує спеціальний внесок - 3 млн євро на розгортання цієї місії експертів і гарантування ядерної безпеки АЕС", - сказала міністр.

Нагадаємо, постійні моніторингові місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) розпочали роботу на всіх українських атомних електростанціях.

Зазначимо, що останнім часом Російська Федерація посилила атаки саме на об’єкти енергетики в Україні. Це створює загрозу також для АЕС. Наприкінці листопада ракетний обстріл РФ призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій.