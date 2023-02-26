До України прибув міністр оборони Естонії та оголосив про новий пакет допомоги: що він включає

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур 26 лютого прибув з офіційним візитом до Києва, де зустрівся, зокрема зі своїм українським колегою Олексієм Рєзніковим. Він також оголосив про черговий пакет військової допомоги, який передадуть Силам спеціальних операцій.

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Про це повідомили очільник Міноборони України та видання ERR.

До пакета допомоги, зокрема, увійшло: автоматична зброя, пістолети, безпілотні літальні апарати, тепловізійні камери, генератори, зарядні пристрої тощо. Загалом Естонія надала Україні військову допомогу на суму близько 400 млн євро, що становить понад 1% її ВВП.

Рєзніков також підкреслив, що Україна отримує значну допомогу від Естонію, особливо якщо врахувати можливості та ресурси цієї країни.

"Тільки уявіть - загальна сума допомоги Україні від Естонії вже перевищила 1% ВВП! Постійна підтримка в рамках "Рамштайну", гаубиці 155 мм, ініціатива "1 мільйон снарядів 155 мм для України", польові госпіталі та лікування наших воїнів - лише невеликий перелік того , що для нас робить дружня Естонія. Я в захваті від народу Естонії та їхньої підтримки", - резюмував міністр оборони України.

Крім надання допомоги Україні самостійно, Естонія також закликає союзників по ЄС та НАТО збільшувати поставки зброї ЗСУ. Нещодавно уряди країн-членів Євросоюзу отримали від Естонії пропозицію інвестувати близько $4,3 млрд, щоб разом закупити 1 мільйон боєприпасів для України, щоб ЗСУ відбили вторгнення Росії.