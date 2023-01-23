Задля прецеденту. Естонія віддає Україні усі 155-міліметрові гаубиці

Естонія заявила про рішення віддати Україні усі свої 155-міліметрові гаубиці. Естонія відтак бажає створити прецедент, аби в інших держав не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні.

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Про це заявив посол Естонії в Україні Каймо Кууск. Таким чином, загальна військова допомога Україні становить понад 1% ВВП Естонії.

Уряд Естонії ухвалив наступний і наразі найбільший пакет військової допомоги Україні загальною вартістю €113 млн:

десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30;

тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм;

сотні протитанкових гранатометів М2 "Карл-Густаф" із боєприпасами;

засоби підтримки артилерійських підрозділів.

"Крім того, Естонія продовжить надавати як базову, так і спеціалізовану підготовку бійцям Збройні Сили України", – додають в естонському посольстві.

Нагадаємо, що Німеччина може поставити Україні танки Leopard 2, які використовуються як мішені на навчаннях, хоча німецькі військові називають такий крок небажаним.