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Задля прецеденту. Естонія віддає Україні усі 155-міліметрові гаубиці
Естонія заявила про рішення віддати Україні усі свої 155-міліметрові гаубиці. Естонія відтак бажає створити прецедент, аби в інших держав не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні.
Про це заявив посол Естонії в Україні Каймо Кууск. Таким чином, загальна військова допомога Україні становить понад 1% ВВП Естонії.
Уряд Естонії ухвалив наступний і наразі найбільший пакет військової допомоги Україні загальною вартістю €113 млн:
- десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30;
- тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- сотні протитанкових гранатометів М2 "Карл-Густаф" із боєприпасами;
- засоби підтримки артилерійських підрозділів.
"Крім того, Естонія продовжить надавати як базову, так і спеціалізовану підготовку бійцям Збройні Сили України", – додають в естонському посольстві.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що Німеччина може поставити Україні танки Leopard 2, які використовуються як мішені на навчаннях, хоча німецькі військові називають такий крок небажаним.