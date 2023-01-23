Для прецедента. Эстония отдает Украине все 155-миллиметровые гаубицы

Эстония заявила о решении отдать Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы. Эстония желает создать прецедент, чтобы у других государств не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне.

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Об этом заявил посол Эстонии в Украине Кайма Кууск. Таким образом, всеобщая военная помощь Украине составляет более 1% ВВП Эстонии.

Правительство Эстонии приняло следующий и сейчас крупнейший пакет военной помощи Украине общей стоимостью €113 млн:

десятки гаубиц калибра 155 мм FH-70 и 122 мм D-30;

тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

сотни противотанковых гранатометов М2 "Карл-Густаф" с боеприпасами;

средства поддержки артиллерийских подразделений.

"Кроме того, Эстония продолжит оказывать как базовую, так и специализированную подготовку бойцам Вооруженных сил Украины", – добавляют в эстонском посольстве.

Напомним, что Германия может поставить Украине танки Leopard 2, которые используются в качестве мишени на учениях, хотя немецкие военные называют такой шаг нежелательным.