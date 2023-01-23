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Для прецедента. Эстония отдает Украине все 155-миллиметровые гаубицы
Эстония заявила о решении отдать Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы. Эстония желает создать прецедент, чтобы у других государств не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне.
Об этом заявил посол Эстонии в Украине Кайма Кууск. Таким образом, всеобщая военная помощь Украине составляет более 1% ВВП Эстонии.
Правительство Эстонии приняло следующий и сейчас крупнейший пакет военной помощи Украине общей стоимостью €113 млн:
- десятки гаубиц калибра 155 мм FH-70 и 122 мм D-30;
- тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- сотни противотанковых гранатометов М2 "Карл-Густаф" с боеприпасами;
- средства поддержки артиллерийских подразделений.
"Кроме того, Эстония продолжит оказывать как базовую, так и специализированную подготовку бойцам Вооруженных сил Украины", – добавляют в эстонском посольстве.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что Германия может поставить Украине танки Leopard 2, которые используются в качестве мишени на учениях, хотя немецкие военные называют такой шаг нежелательным.