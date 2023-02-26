В Украину прибыл министр обороны Эстонии и объявил о новом пакете помощи: что он включает

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур 26 февраля прибыл с официальным визитом в Киев, где встретился, в частности, со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Он также объявил об очередном пакете военной помощи, который будет передан Силам специальных операций.

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Об этом сообщили глава Минобороны Украины и издание ERR.

В пакет помощи, в частности, вошло: автоматическое оружие, пистолеты, беспилотные летательные аппараты, тепловизионные камеры, генераторы, зарядные устройства. В целом Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму около 400 млн евро, что составляет более 1% ее ВВП.

Резников также подчеркнул, что Украина получает значительную помощь от Эстонии, особенно если учесть возможности и ресурсы этой страны.

"Только представьте – общая сумма помощи Украине от Эстонии уже превысила 1% ВВП! Постоянная поддержка в рамках "Рамштайна", гаубицы 155 мм, инициатива "1 миллион снарядов 155 мм для Украины", полевые госпитали и лечение наших воинов – лишь небольшой перечень того, что для нас делает дружественная Эстония. Я в восторге от народа Эстонии и их поддержки", - резюмировал министр обороны Украины.

Кроме предоставления помощи Украине самостоятельно, Эстония также призывает союзников по ЕС и НАТО увеличивать поставки оружия ВСУ. Недавно правительства стран-членов Евросоюза получили от Эстонии предложение инвестировать около $4,3 млрд, чтобы вместе закупить 1 миллион боеприпасов для Украины, чтобы ВСУ отразили вторжение России.