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Общество
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В Эстонии установили пятиметровый памятник Зеленскому (ФОТО)

В Эстонии установили пятиметровый памятник Зеленскому (ФОТО)

В Эстонии в городе Тирва появился памятник президенту Украины Владимиру Зеленскому, который изображен в виде статуи Свободы.

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Скульптуру показала премьер-министр Эстонии Кая Каллас на своей странице в Instagram.

"Община Тирвы построила посвященный Украине Парк Свободы, в центре которого возвышается гигантская песчаная скульптура президента Украины Зеленского. Он открылся в июне 2022 года", - отметила Каллас.

По ее словам, памятник будет стоять до победы Украины.

Фото 2 — В Эстонии установили пятиметровый памятник Зеленскому (ФОТО)

Как сообщает издание Lõuna-Eesti Postimees, автором проекта стал латвийский скульптор Агнесе Рудзити Кириллова.

"Страны Балтии очень серьезно относятся к сегодняшней ситуации, потому что мы до сих пор помним, какой была жизнь в Советском Союзе. Именно поэтому мы так ценим ту свободу, которая у нас есть", - сказала Рудзите Кириллова

Фото 3 — В Эстонии установили пятиметровый памятник Зеленскому (ФОТО)

Отмечается, что на статую Зеленского ушло 72 тонны песка, над ней работали беженцы из Украины.

Фото 4 — В Эстонии установили пятиметровый памятник Зеленскому (ФОТО)

Песчаный Зеленский поднимает одну руку вверх, а в другой держит щит с трезубцем. При этом он одет в римскую тогу.

Напомним, швейцарская компания Drink For Peace создала благотворительную водку премиум-класса Vodka Zelensky. Всю прибыль от продаж компания перечисляет общественным организациям Украины.

Автор:
Светлана Манько