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В Естонії встановили п'ятиметровий пам'ятник Зеленському (ФОТО)
В Естонії у місті Тирва з’явився пам’ятник президенту України Володимиру Зеленському, який зображений у вигляді статуї Свободи.
Скульптуру показала прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас на своїй сторінці в Instagram.
"Община Тирви збудувала присвячений Україні Парк Свободи, у центрі якого височить гігантська піщана скульптура президента України Зеленського. Він відкрився у червні 2022 року", - зазначила Каллас.
За її словами, пам’ятник стоятиме до перемоги України.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як повідомляє видання Lõuna-Eesti Postimees, автором проекту стала латвійський скульптор Агнесе Рудзіті Кириллова.
"Країни Балтії дуже серйозно ставляться до сьогоднішньої ситуації, тому що ми досі пам’ятаємо, яким було життя в Радянському Союзі. Саме тому ми так цінуємо ту свободу, яка у нас є", — сказала Рудзіте Кириллова
Зазначається, що на статую Зеленського пішло 72 тонни піску, над нею працювали біженці з України.
Піщаний Зеленський піднімає одну руку нагору, а в другій тримає щит із тризубом. При цьому він одягнений у римську тогу.
Нагадаємо, швейцарська компанія Drink For Peace створила благодійну горілку преміум-класу Vodka Zelensky. Весь прибуток від продажу компанія перераховує громадським організаціям України.