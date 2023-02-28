У Міноборони Естонії закликали ЄС збільшити закупівлю снарядів для України

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур написав листа очільнику європейської дипломатії Жозепу Боррелю, в якому закликав ЄС зосередитися на якнайшвидшому придбанні боєприпасів для України. Він вважає необхідним запустити промислове виробництво замість відправлення наявних запасів. Про це повідомляє Bloomberg.

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За його словами, обсяги виробництва боєприпасів у Європі наразі недостатні не лише для постачання Україні, але й для поповнення власних запасів, адже Росія за один день вистрілює місячний обсяг європейського виробництва артилерійських снарядів.

Як зазначив Певкур, закупівлі могли б здійснюватися не лише органом ЄС, але й державою-членом від імені блоку, якби це було більш швидким рішенням.

Нагадаємо, що в Естонії вже не вперше звертаються до ЄС з пропозиціями щодо зброї для України. Нещодавно Bloomberg писало, що уряди країн-членів Євросоюзу отримали від Талліна пропозицію інвестувати близько 4,3 млрд доларів, щоб разом закупити 1 млн боєприпасів для України.

У відомствах ЄС також виступають за прискорення постачання боєприпасів для ЗСУ. Очільник дипломатії блоку Жозеп Боррель заявляв, що необхідно підвищити і посилити військову підтримку України.

26 лютого міністр оборони Естонії Ханно Певкур прибув з офіційним візитом до Києва, де зустрівся, зокрема, зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим. Тоді Певкур оголосив новий пакет допомоги для ЗСУ, до якого ввійшли автоматична зброя, пістолети, безпілотники та інше озброєння.