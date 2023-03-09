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Фінляндія дозволила Естонії передати гаубиці й боєприпаси до них Україні
Уряд Фінляндії дозволив Естонії реекспорт гаубиць Д-30 та снарядів до них в Україну. Про це йдеться на сайті фінляндського відомства.
Кількість одиниць 122-міліметрових гаубиць та снарядів, які отримає Україна, не вказана.
"Одержувачем товарів є Збройні Сили України. Естонія зазначила, що кількість озброєння, що експортується, є конфіденційною", – йдеться в рішенні уряду.
Нагадаємо, що в січні Естонія анонсувала передачу Україні найбільшого для Талліна пакета військової допомоги. Очікувалося, що він включатиме гаубиці, боєприпаси, засоби артилерійської підтримки та гранатомети на 113 млн євро.Підписуйтесь на наш Telegram канал
А в лютому міністр оборони Естонії Ханно Певкур закликав ЄС зосередитися на якнайшвидшому придбанні боєприпасів для України. Він вважає необхідним запустити промислове виробництво замість відправлення наявних запасів.