Премʼєрка Фінляндії допустила передачу винищувачів Україні: про які літаки йдеться

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна могла би розглянути надання Україні винищувачів Hornet. Про це повідомляє Yle.

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За її словами, таку дискусію можливо підняти, враховуючи, що Фінляндія наразі закуповує для себе нові винищувачі на заміну тим, які має зараз.

"Думаю, ми могли би обговорити Hornet: чи можна було би запропонувати їх Україні, яка підготовка для цього потрібна", – висловилася прем’єрка.

Вона додала, що наразі всі розмови про винищувачі перебувають на початковому етапі і в цьому питанні потрібна буде широка співпраця між західними союзниками.

Своєю чергою міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен у коментарі Iltalehti заявив, що Марін не обговорювала з ним ідею передачі винищувачів. За його словами, Фінляндія отримає американські F-35 з 2026 року, однак у найближчі роки країні знадобляться Hornet.

"Ми дуже допомогли Україні оборонною технікою і продовжуватимемо допомагати. Але моя оцінка така, що зараз ми повинні думати про щось інше, крім Hornet", – сказав міністр.

Нагадаємо, що 10 березня Санна Марін відвідала Київ. Разом із президентом України Володимиром Зеленським вона прийшла на церемонію прощання з комбатом Дмитром Коцюбайлом.

Цього ж дня стало відомо, що Фінляндія надасть 29 млн євро на потреби України у сфері освіти, захисту довкілля та забезпечення радіаційної безпеки.