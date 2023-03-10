Фінляндія виділить Україні 29 мільйонів євро: на що підуть кошти

Фінляндія відповіла на запит України щодо виділення гуманітарної допомоги. Країна надасть 29 млн євро на задоволення потреб України у сфері освіти, захисту довкілля та забезпечення радіаційної безпеки.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Фінляндії.

15 млн євро із загальної суми підуть саме на задоволення гуманітарних потреб, решта 14 млн євро - на співпрацю з метою розвитку.

"Ми повинні боротися з втомою від війни. Щоб впоратися з цією кризою, людям необхідна їжа, кров і ліки, а дітям треба ходити в школу. Ми маємо пам'ятати, що наша підтримка спрямована на те, щоб допомогти Україні оговтатися від війни", - заявив міністр розвитку, співробітництва і зовнішньої торгівлі Вілле Скіннарі.

5 млн євро гуманітарної допомоги від Фінляндії будуть надані через Український гуманітарний фонд Управління ООН з координації гуманітарних питань. Організація підтримує продовольчу безпеку, медичні послуги та розміщення в екстрених ситуаціях.

Ще 5,4 млн євро підтримки будуть доставлені через Всесвітню продовольчу програму (ВПП) та Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ). Решта гуманітарної допомоги надійде через фінські громадські організації.

Що стосується допомоги Фінляндії в освітньому секторі, то країна виділила 14 млн євро на додаткову підтримку проекту Світового банку "Державні витрати на стійкість адміністративного потенціалу". Ініціатива надає Україні кошти для виплати зарплат учителям, щоб діти продовжували ходити в школу, попри війну.

Своєю чергою, Міністерство довкілля Фінляндії готує програму співпраці для надання прямої і довготривалої підтримки екологічному сектору України.

А Управління радіаційної і ядерної безпеки Фінляндії (STUK) планує співпрацювати з українськими колегами для попередження ядерних ризиків.

Надані 29 мільйонів євро є частиною додаткового фінансування у розмірі 70 млн євро, яке уряд виділив для допомоги Україні в 2022 році. На 2023-й зарезервовано 37 млн євро для підтримки України через співпрацю у галузі розвитку.

Нагадаємо, від початку повномасштабної російської агресії Фінляндія допомагає Україні у різних сферах. У січні країна заявила про виділення 12-го пакету військової допомоги, до якого, зокрема, ввійшли важка артилерія та боєприпаси. Пізніше Україна та Фінляндія заявили про майбутню співпрацю у сфері цифровізації. Країни співпрацюватимуть у галузі цифрової стійкості, а також у сфері відбудови та модернізації цифрової інфраструктури.