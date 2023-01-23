Україна та Фінляндія співпрацюватимуть у сфері цифровізації

Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство транспорту та зв’язку Фінляндії підписали меморандум у сфері цифрової трансформації.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Підписали меморандум з Фінляндією. Топкраїною за розвитком цифровізації. Посилюватимемо нашу цифрову стійкість", - зазначив Федоров.

Він додав, що Фінляндія стабільно у лідерах європейського індексу DESI, який визначає еволюцію держав-членів ЄС у цифровізації.

"Україні буде корисно детальніше вивчити фінський досвід. Серед планів — спільне протистояння кіберзагрозам та модернізація української телеком-інфраструктури", - наголосив Федоров.

Як додають у Мінцифрі, підписаний меморандум дасть змогу країнам обмінюватися досвідом у сферах цифровізації, інформаційних технологій та кібербезпеки. Україна і Фінляндія співпрацюватимуть у галузі цифрової стійкості, а також у сфері відбудови та модернізації цифрової інфраструктури.

Зазначимо, Україна не лише переймає досвід передових держав у сфері цифровізації, а й вже почала "експортувати" власну модель побудови "держави в смартфоні".

Так, Естонія запускає застосунок mRiik на базі української “Дії”. З лютого mRiik буде доступний для тестувальників, а повноцінний запуск планується у середині цього року.

Також Україна поділиться з Австрією досвідом з розбудови цифрової держави. Зараз австрійці працюють над запуском цифрових документів в one-stop shop застосунку Digitales Amt, який працює за схожим на "Дію" принципом.