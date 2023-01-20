Nokia надає Україні 5 000 Wi-Fi роутерів та допоможе з відновленням телеком-інфраструктури

Мінцифра та Nokia продовжать спільно розвивати інтернет та зв'язок в Україні. Техногігант створить окрему групу експертів для відновлення телеком-інфраструктури України.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Посилюємо співпрацю зі світовими техгігантами. Nokia надає Україні 5000 роутерів та продовжить підтримувати розвиток українських телекомунікацій. Домовилися про це з СЕО Nokia Пекка Лундмарком у Давосі", - зазначив Федоров.

За його словами, вже є перші результати співпраці.

"Після 24 лютого отримали від Nokia 1 770 роутерів, які забезпечують інтернетом укриття шкіл. Незабаром надійде друга партія — ще 3 230 роутерів. Вони дозволять десяткам тисяч дітей безпечно продовжувати навчання в шкільних укриттях під час повітряних тривог", - підкреслив міністр.

Крім того, Nokia створить окрему групу експертів для відновлення телеком-інфраструктури України.

"Серед майбутніх проєктів — будівництво магістральної інтернет-лінії через Чорне море. Це зробить Україну привабливішою для топових технологічних компаній, як Amazon та Meta. Адже безпечне з’єднання з Азією та Близьким Сходом — один із пріоритетів для них", - наголосив Федоров.

Раніше у рамках Всесвітнього економічного форуму Михайло Федоров зустрівся та обговорив подальшу підтримку України й впровадження технологічних рішень з головним виконавчим директором SAP Крістіаном Кляйном.

Компанія безоплатно надасть близько 1000 ліцензій на програмне забезпечення для військових потреб Міністерства оборони України для проведення прозорих закупівель на потреби армії.