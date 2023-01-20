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- IT и Телеком
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Nokia предоставляет Украине 5 000 Wi-Fi роутеров и поможет с восстановлением телеком-инфраструктуры
Министерство цифровой трансформации и Nokia продолжат совместно развивать Интернет и связь в Украине. Техногигант создаст отдельную группу экспертов по восстановлению телеком-инфраструктуры Украины.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Усиливаем сотрудничество с мировыми техгигантами. Nokia предоставляет Украине 5000 роутеров и продолжит поддерживать развитие украинских телекоммуникаций. Договорились об этом с СЕО Nokia Пекка Лундмарком в Давосе", - отметил Федоров.
По его словам, уже есть первые результаты сотрудничества.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"После 24 февраля получили от Nokia 1770 роутеров, которые обеспечивают интернетом укрытие школ. Вскоре поступит вторая партия — еще 3230 роутеров. Они позволят десяткам тысяч детей безопасно продолжать обучение в школьных укрытиях во время воздушных тревог", - подчеркнул министр.
Кроме того, Nokia создаст отдельную группу экспертов по восстановлению телеком-инфраструктуры Украины.
"Среди будущих проектов - строительство магистральной интернет-линии через Черное море. Это сделает Украину более привлекательной для топовых технологических компаний, как Amazon и Meta. Ведь безопасное соединение с Азией и Ближним Востоком - один из приоритетов для них", - подчеркнул Федоров.
Ранее в рамках Всемирного экономического форума Михаил Федоров встретился и обсудил дальнейшую поддержку Украины и внедрение технологических решений с главным исполнительным директором SAP Кристианом Кляйном.
Компания бесплатно предоставит около 1000 лицензий на программное обеспечение для военных нужд Министерства обороны Украины для проведения прозрачных закупок на нужды армии.