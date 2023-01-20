Nokia предоставляет Украине 5 000 Wi-Fi роутеров и поможет с восстановлением телеком-инфраструктуры

Министерство цифровой трансформации и Nokia продолжат совместно развивать Интернет и связь в Украине. Техногигант создаст отдельную группу экспертов по восстановлению телеком-инфраструктуры Украины.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Усиливаем сотрудничество с мировыми техгигантами. Nokia предоставляет Украине 5000 роутеров и продолжит поддерживать развитие украинских телекоммуникаций. Договорились об этом с СЕО Nokia Пекка Лундмарком в Давосе", - отметил Федоров.

По его словам, уже есть первые результаты сотрудничества.

"После 24 февраля получили от Nokia 1770 роутеров, которые обеспечивают интернетом укрытие школ. Вскоре поступит вторая партия — еще 3230 роутеров. Они позволят десяткам тысяч детей безопасно продолжать обучение в школьных укрытиях во время воздушных тревог", - подчеркнул министр.

Кроме того, Nokia создаст отдельную группу экспертов по восстановлению телеком-инфраструктуры Украины.

"Среди будущих проектов - строительство магистральной интернет-линии через Черное море. Это сделает Украину более привлекательной для топовых технологических компаний, как Amazon и Meta. Ведь безопасное соединение с Азией и Ближним Востоком - один из приоритетов для них", - подчеркнул Федоров.

Ранее в рамках Всемирного экономического форума Михаил Федоров встретился и обсудил дальнейшую поддержку Украины и внедрение технологических решений с главным исполнительным директором SAP Кристианом Кляйном.

Компания бесплатно предоставит около 1000 лицензий на программное обеспечение для военных нужд Министерства обороны Украины для проведения прозрачных закупок на нужды армии.