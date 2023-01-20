Клієнти SAP в Україні зможуть безоплатно користуватися сервісами протягом 2023 року

SAP надає 1000 ліцензій на програмне забезпечення для Міноборони України. Також українські клієнти зможуть безоплатно користуватися програмним забезпеченням та хмарними сервісами SAР протягом 2023 року.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що під час зустрічі з головним виконавчим директором компанії Крістіаном Кляйном було досягнуто домовленості про 1000 ліцензій від SAP на програмне забезпечення для Міноборони.

"SAP — топовий виробник софту у світі. Ліцензії необхідні для прозорих закупівель. Продукти SAP допомагають нам запроваджувати інновації та системні підходи в армії. Фактично змінювати менеджмент", - зауважив Федоров.

Крім того, українські клієнти зможуть безоплатно користуватися програмним забезпеченням та хмарними сервісами SAР протягом 2023 року.

"Також обговорили подальшу технологічну підтримку. Завдяки технологіям Україна стає швидкою та ефективною. Це наша конкурентна перевага перед росіянами", - додав Федоров.

Він подякував SAP за послідовну підтримку України, приєднання до Дія.City та цифрову блокаду РФ. 8 січня 2023 року компанія припинила надавати ІТ-послуги росіянам.

Нагадаємо, компанія Google надала 2 млн доларів на цифрову освіту для українців та 50 тисяч ліцензій Workspace для Уряду.

Крім того, Amazon Web Services надає підтримку Україні на 75 млн доларів. Ці кошти будуть виділені на послуги з міграції державних реєстрів, баз даних до хмарного середовища AWS, а також на гуманітарну допомогу та техніку, яка допомагає українським дітям продовжувати освітній процес.

Також Microsoft виділяє 100 мільйонів доларів на допомогу Україні. Завдяки технічній допомозі державні установи, критична інфраструктура та інші сектори в Україні продовжать безоплатно використовувати цифрову інфраструктуру та працювати в хмарі Microsoft. Також компанія допоможе з кураторством та реалізацією цифрових секторів України, таких як кібер, судочинство, митниця, медицина та освіта.