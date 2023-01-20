Клиенты SAP в Украине смогут бесплатно пользоваться сервисами в течение первого квартала 2023 года

SAP предоставляет 1000 лицензий на программное обеспечение для Минобороны Украины. Также украинские клиенты смогут бесплатно пользоваться программным обеспечением и облачными сервисами SAР в течение первого квартала 2023 года.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Он отметил, что во время встречи с главным исполнительным директором компании Кристианом Кляйном была достигнута договоренность о 1000 лицензиях от SAP на программное обеспечение для Минобороны.

"SAP - топовый производитель софта в мире. Лицензии необходимы для прозрачных закупок. Продукты SAP помогают нам внедрять инновации и системные подходы в армии. Фактически менять менеджмент", - отметил Федоров.

Кроме того, украинские клиенты смогут бесплатно пользоваться программным обеспечением и облачными сервисами SAР в течение первого квартала 2023 года.

"Также обсудили дальнейшую технологическую поддержку. Благодаря технологиям Украина становится быстрой и эффективной. Это наше конкурентное преимущество перед россиянами", - добавил Федоров.

Он поблагодарил SAP за последовательную поддержку Украины, присоединение к Дія.City и цифровую блокаду РФ. 8 января 2023 года компания перестала предоставлять ИТ-услуги россиянам.

Напомним, компания Google предоставила 2 млн долларов на цифровое образование для украинцев и 50 тысяч лицензий Workspace для Правительства.

Кроме того, Amazon Web Services оказывает поддержку Украине на 75 млн долларов. Эти средства будут выделены на услуги по миграции государственных реестров, базы данных в облачную среду AWS, а также на гуманитарную помощь и технику, которая помогает украинским детям продолжать образовательный процесс.

Также Microsoft выделяет 100 миллионов долларов в помощь Украине. Благодаря технической помощи государственные учреждения, критическая инфраструктура и другие сектора в Украине продолжат безвозмездно использовать цифровую инфраструктуру и работать в облаке Microsoft. Также компания поможет с кураторством и реализацией цифровых секторов Украины, таких как кибер, судопроизводство, таможня, медицина и образование.