Amazon Web Services надає підтримку Україні на 75 млн доларів. Ці кошти будуть виділені на послуги з міграції державних реєстрів, баз даних до хмарного середовища AWS, а також на гуманітарну допомогу та техніку, яка допомагає українським дітям продовжувати освітній процес.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Amazon надає Україні 75 млн доларів підтримки. Підписали меморандум про співпрацю на 2023 рік. На початку повномасштабної війни Amazon AWS одними з перших допомогли втримати цифрову інфраструктуру країни. Компанія надала сервіси на мільйони доларів для зберігання близько 100 державних реєстрів", - зазначив Федоров.

За його словами, це дозволило працювати реєстрам навіть під час російських обстрілів та аварійних відключень електрики, а українцям — отримувати держпослуги онлайн.

Крім того, Мінцифра продовжує співпрацю з Amazon у сфері хмарних технологій.

"Дія з перших днів повномасштабного вторгнення зберігає в AWS копію серверної системи застосунку та щодня створює резервні копії. Це робить Дію та цифрову державу в цілому більш стійкою. Тому що хмарну інфраструктуру неможливо знищити ракетою", - наголосив міністр.

Він додав, що також компанія Amazon допомагає навчити тисячі українців IT-спеціальностей.

"Класний кейс — ITSkills4U від Amazon AWS і Дія.Цифрова освіта, який запустили у жовтні за підтримки польського уряду. За місяць до програми доєдналися вже понад 11 тисяч українців, що зовсім скоро зможуть стати айтівцями", - підкреслив Федоров.

Він подякував Amazon AWS за постійну підтримку України та допомогу в побудові цифрової держави.

Зазначимо, Microsoft виділяє 100 мільйонів доларів на допомогу Україні. Завдяки технічній допомозі державні установи, критична інфраструктура та інші сектори в Україні продовжать безоплатно використовувати цифрову інфраструктуру та працювати в хмарі Microsoft. Також компанія допоможе з кураторством та реалізацією цифрових секторів України, таких як кібер, судочинство, митниця, медицина та освіта.