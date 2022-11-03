Microsoft виділяє 100 мільйонів доларів на допомогу Україні

Завдяки технічній допомозі державні установи, критична інфраструктура та інші сектори в Україні продовжать безоплатно використовувати цифрову інфраструктуру та працювати в хмарі Microsoft. Також компанія допоможе з кураторством та реалізацією цифрових секторів України, таких як кібер, судочинство, митниця, медицина та освіта.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Microsoft — великий друг України. Саме їхні хмарні технології з початку повномасштабної війни зіграли вирішальну роль у захисті нашої цифрової інфраструктури та безпеки даних українців. Це неоціненна підтримка на технологічному фронті", - зазначив Федоров.

Він зауважив, що державні структури та обʼєкти критичної інфраструктури зможуть безоплатно використовувати хмари Microsoft ще до кінця 2023 року. Також компанія підтримає цифрову реформу Державної служби статистики.

Федоров нагадав, що компанія Microsoft стала однією з перших, яка ще на початку березня призупинила всі нові продажі продуктів і послуг у Росії.

За цей час Україна отримала понад 400 мільйонів доларів підтримки. Окрім безоплатних сервісів, Microsoft підтримує Україну у сфері кіберзахисту, донатить на гуманітарну допомогу, співпрацює з українським урядом щодо документування воєнних злочинів російських загарбників.

Федоров подякував команді Microsoft та особисто віцепрезиденту Бреду Сміту за співпрацю.

Нагадаємо, корпорація Microsoft вирішила призупинити продаж своїх товарів та надання послуг у Росії через вторгнення російської армії в Україну.

Також Microsoft заборонила користувачам з Росії завантажувати Windows 10 і 11. Також неможливо завантажити програму Media Creation Tool з офіційного сайту.