Microsoft створює магазин мобільних ігор

Корпорація комп'ютерних технологій Microsoft працює над створенням мобільного застосунку для Xbox, щоб продавати ігри. Про це повідомляє The Verge.

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Компанія вже направила відповідні папери на погодження до Управління з питань конкуренції та ринків Великобританії (CMA).

Зараз регулятор розслідує придбання Activision Blizzard за 68,7 мільярдів доларів і попросив Microsoft надати інформацію щодо цього. У своїх документах Microsoft пояснює, що мотивацією для покупки є сприяння розширенню присутності на ринку мобільних ігор.

"Транзакція покращить здатність Microsoft створити магазин ігор наступного покоління, який працює на різних пристроях, включаючи мобільні, завдяки додаванню Activision Blizzard. Xbox намагатиметься розширити Xbox Store до мобільних пристроїв, залучаючи геймерів до нової мобільної платформи Xbox", — йдеться в листі Microsoft до регулятора.

В The Verge, опираючись на документи, надані CMA, вважають, що Microsoft може використати свої ігри для створення магазину, який би конкурував з Google Play і App Store.

При цьому треба відзначити, що політика Apple передбачає блокування сторонніх магазинів додатків на iOS. The Verge припускають, що ігри будуть поширюватися через Xbox Cloud Gaming.

В той же час Microsoft оголосила, що програми Apple TV і Apple Music для Windows стануть доступними в 2023 році. Бета-версії програм незабаром будуть доступні в Microsoft Store.

Нагадаємо, що нещодавно Apple оголосила про підвищення з 5 жовтня цін на застосунки в App Store та покупки в них по всій Європі та частині азіатських ринків. Підвищення цін пов’язано, в першу чергу, з ослабленням валют відносно долара США.

Застосунки, які зараз коштують 99 центів, коштуватимуть користувачам 1,19 євро в єврозоні, а ті, що коштують 4,99 євро, коштуватимуть на євро дорожче — 5,99 євро.