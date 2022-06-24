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ІТ та Телеком
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Microsoft припинить підтримку Windows 8.1

Microsoft припинить підтримку Windows 8.1
Знімок екрану в Windows 8.1 Preview. Фото: Wikipedia

Корпорація комп'ютерних технологій Microsoft має намір розіслати листи користувачам Windows 8.1, в яких повідомить про припинення підтримки їхніх операційних систем з 10 січня 2023 року.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

"Якщо у вас є пристрої з Windows 8.1, ми рекомендуємо оновити їх. Якщо пристрої не відповідають технічним вимогам для запуску нового Windows, рекомендується замінити пристрій на пристрій, який підтримує Windows 11", - йдеться в повідомленні.

З 10 січня 2023 року комп'ютери під керуванням Windows 8.1 працюватимуть, але корпорація Microsoft більше не надаватиме таких послуг і продуктів:

  • технічна підтримка у вирішенні будь-якої проблеми;
  • оновлення програмного забезпечення;
  • оновлення або налагодження роботи системи безпеки.

Зазначимо, що Microsoft не підтримує Windows 8 із січня 2016 року.

Раніше повідомлялося, що дослідники безпеки виявили серйозну вразливість в операційних системах Windows, що дозволяє зловмисникам отримувати контроль над комп'ютерами користувачів за допомогою таких програм, як Microsoft Word.

Як повідомляє Bleeping Computer, ця вразливість усунена в червневих накопичувальних оновленнях для всіх підтримуваних версій Windows.

Автор:
Віта Молодан