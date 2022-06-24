Microsoft припинить підтримку Windows 8.1

Корпорація комп'ютерних технологій Microsoft має намір розіслати листи користувачам Windows 8.1, в яких повідомить про припинення підтримки їхніх операційних систем з 10 січня 2023 року.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Якщо у вас є пристрої з Windows 8.1, ми рекомендуємо оновити їх. Якщо пристрої не відповідають технічним вимогам для запуску нового Windows, рекомендується замінити пристрій на пристрій, який підтримує Windows 11", - йдеться в повідомленні.

З 10 січня 2023 року комп'ютери під керуванням Windows 8.1 працюватимуть, але корпорація Microsoft більше не надаватиме таких послуг і продуктів:

технічна підтримка у вирішенні будь-якої проблеми;

оновлення програмного забезпечення;

оновлення або налагодження роботи системи безпеки.

Зазначимо, що Microsoft не підтримує Windows 8 із січня 2016 року.

Раніше повідомлялося, що дослідники безпеки виявили серйозну вразливість в операційних системах Windows, що дозволяє зловмисникам отримувати контроль над комп'ютерами користувачів за допомогою таких програм, як Microsoft Word.

Як повідомляє Bleeping Computer, ця вразливість усунена в червневих накопичувальних оновленнях для всіх підтримуваних версій Windows.