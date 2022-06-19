Microsoft заборонила росіянам завантажувати Windows 10 та 11 з офіційного сайту

Американська корпорація Microsoft заборонила користувачам з Росії завантажувати Windows 10 і 11. Також неможливо завантажити програму Media Creation Tool з офіційного сайту.

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Про це пишуть російські ЗМІ.

Зазначається, що користувачі повідомляють, що при спробі завантажити програми видає помилку "404 - File or Directory not found" або "Сталася проблема з вашим запитом".

Однак у самій компанії Microsoft заборону росіянам офіційно не прокоментували.

Нагадаємо, корпорація Microsoft вирішила призупинити продаж своїх товарів та надання послуг у Росії через вторгнення російської армії в Україну.

Також сервіс для віддаленого управління комп'ютерами та іншими пристроями TeamViewer залишає ринок Росії та Білорусі.