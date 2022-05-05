Сервис удаленного доступа TeamViewer идет с рынка России и Беларуси

Сервис для удалённого управления компьютерами и другими устройствами TeamViewer покидает рынок России и Беларуси.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"TeamViewer уходит с рынка России и Беларуси. Программа позволяет получить удаленный доступ к другим компьютерам", - написал он.

По данным Федорова, компания пожертвует 750 тысяч евро Красному Кресту.

Еще 5 марта 2022 года компания TeamViewer объявила о том, что не поддерживает агрессию России и Беларуси в отношении Украины и украинского народа и прекращает продажу новых лицензий на территории данных государств.

Как говорится в пресс-релизе компании, в TeamViewer решили полностью прекратить любую оставшуюся деловую активность в России и Беларуси.

Помимо соблюдения всех международных санкций и немедленного прекращения нового бизнеса, компания также не продлевает никаких контрактов с клиентами из России или Беларуси.

Существующие подписки, не подпадающие под действие санкций, которые не связаны с неправомерным использованием продуктов компании, будут соблюдаться до истечения срока действия договора, но не будут продлены впоследствии.

Кроме того, TeamViewer заблокировал все нелицензионные подключения к России и Беларуси и из них, чтобы избежать дальнейшего использования программного обеспечения.

Отметим, что многие европейские и американские компании, связанные с технологиями и программным обеспечением, уходят с рынка России.

Так, корпорация Microsoft решила приостановить продажу своих товаров и предоставление услуг в России из-за вторжения российской армии в Украину.

Также международная технологическая компания Ericsson останавливает деятельность в России на неопределенный срок.

Американская компания по предоставлению услуг в сферах интернет-аукционов и интернет-магазинов eBay Inc. приостановила доставку товаров российским покупателям.

А североамериканская корпорация Monotype закрыла для граждан Российской Федерации доступ к своим шрифтам.

Крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub начал блокировать аккаунты российских компаний и разработчиков.