GitHub начал блокировать аккаунты российских разработчиков

Крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub начал блокировать аккаунты российских компаний и разработчиков.

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На проблему обратили внимание пользователи ресурса "Хабра".

При этом на утром 15 апреля в GitHub были заблокированы учетные записи "Сбера", "Сбер AI" и "Альфа-банка". В частности, проблемы возникли с аккаунтами Sberbank-Technology, sberbank-ai-lab, alfa-laboratory. В социальных сетях на блокировку начали жаловаться независимые частные разработчики, никак не связанные с компаниями, попавшими под санкции США.

Пользователи "Хабра" говорят, что при блокировании корпоративного аккаунта доступ к данным может сохраняться в течение пары часов, а аккаунт получает статус flagged. Личный аккаунт при блокировании получает пометку suspended и доступ к данным репозиториев ограничивается моментально. Через некоторое время после блокировки пользователи получили письма о попадании под санкции.

Отметим, что руководство GitHub в начале марта заявляло о намерении сохранить российским разработчикам доступ к сервису.

Напомним, ранее американские власти объявили о введении санкций против российских Сбербанка и Альфа-Банка, запрете на инвестирование в Россию, а также санкциях против членов Совета безопасности РФ.