GitHub почав блокувати акаунти російських розробників

Найбільший веб-сервіс для хостингу IT-проєктів та їхньої спільної розробки GitHub почав блокувати акаунти російських компаній та розробників.

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На проблему звернули увагу користувачі ресурсу "Хабра".

При цьому на ранок 15 квітня в GitHub було заблоковано облікові записи "Сбера", "Сбер AI" та "Альфа-банку". Зокрема, проблеми виникли з акаунтами Sberbank-Technology, sberbank-ai-lab, alfa-laboratory. У соціальних мережах на блокування почали скаржитися незалежні приватні розробники, які ніяк не пов'язані з компаніями, які потрапили під санкції США.

Користувачі "Хабра" кажуть, що при блокуванні корпоративного облікового запису доступ до даних може зберігатися протягом декількох годин, а обліковий запис отримує статус flagged. Особистий обліковий запис при блокуванні отримує позначку suspended, і доступ до даних репозиторіїв обмежується моментально. Через деякий час після блокування деякі користувачі отримали листи про потрапляння під санкції.

Зазначимо, що керівництво GitHub на початку березня заявляло про намір зберегти російським розробникам доступ до сервісу.

Нагадаємо, раніше американська влада оголосила про введення санкцій проти російських Ощадбанку та Альфа-Банку, заборону на інвестування в Росію, а також санкції проти членів Ради безпеки РФ.