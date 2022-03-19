Поможет узнать, все ли в безопасности: приложение для чекина команды от MacPaw теперь в свободном доступе

Together App поможет компаниям, организациям и бизнесам убедиться, что каждый человек в их команде находится в безопасности, а также узнать, если кто-то нуждается в помощи.

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Во время войны команда MacPaw разработала приложение Together App для ежедневных чекинов специалистов команды, чтобы понимать, где находятся коллеги и все ли в безопасности.

Каждый день бот посылает в Slack сообщения членам команды с просьбой зачекиниться до 12:00 и предоставить информацию об их местонахождении, самочувствии и возможности участвовать в работе.

Интерактивная карта позволяет в реальном времени видеть местонахождение коллег, понимать, нужна ли кому-то помощь, а также объединяться с тем, кто рядом.

Теперь приложение есть в общем доступе на GitHub.

Чтобы использовать приложение в команде, вам понадобится:

- Slack Workspace

- 1 час для настройки

- $7 в месяц на Heroku App.

Для экономии времени Together App использует геолокацию браузера для чекина. В целях безопасности в базе данных хранятся только координаты города коллег, а не их точное местонахождение. По желанию люди могут отказаться от чекинов или попросить не отображать их местонахождение на общей карте.

“Во время войны люди быстро перемещаются, связь нарушается, а условия безопасности быстро меняются. Together App помогает командам оставаться сплоченными и поддерживать друг друга в непростое время, – рассказывает Рэй Ист, продакт-менеджер MacPaw и один из разработчиков приложения. – Карта также помогает координировать логистику и гуманитарную помощь. Например, можно быстро посмотреть, кто из коллег сейчас находится в Николаеве, чтобы помочь мне координировать эвакуацию. Чтобы никто не остался позади, мы должны держаться вместе".