- Категорія
- ІТ та Телеком
- Дата публікації
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Допоможе дізнатися, чи всі у безпеці: застосунок для чекіну команди від MacPaw тепер у вільному доступі
Together App допоможе компаніям, організаціям та бізнесам впевнитися, чи кожна людина в їхній команді перебуває у безпеці, а також дізнатися, якщо хтось потребує допомоги.
Під час війни команда MacPaw розробила застосунок Together App для щоденних чекінів спеціалістів команди, щоб розуміти, де знаходяться колеги і чи всі у безпеці. Кожного дня бот надсилає в Slack повідомлення членам команди із проханням зачекінитися до 12:00 і надати інформацію про їхнє місцезнаходження, самопочуття та можливість брати участь у роботі. Інтерактивна мапа дозволяє в реальному часі бачити місцезнаходження колег, розуміти, чи потрібна комусь допомога, а також об'єднуватися з тими, хто поруч.
Тепер зстосунок є у загальному доступі на GitHub.
Щоб використовувати застосунок у команді, вам знадобиться:Підписуйтеся на наш YouTube канал
— Slack Workspace
— 1 година для налаштування
— $7 на місяць на Heroku App.
Задля економії часу Together App використовує геолокацію браузера для чекіну. З метою безпеки в базі даних зберігаються лише координати міста колег, а не їхнє точне місцезнаходження. За бажанням люди можуть відмовитися від чекінів або попросити не відображати їхнє місцезнаходження на загальній мапі.
“Під час кризи люди швидко переміщуються, зв’язок порушується, а умови безпеки швидко змінюються. Together App допомагає командам залишатися згуртованими і підтримувати один одного у непростий час, — розповідає Рей Іст, продакт-менеджер MacPaw і один із розробників застосунку. — Мапа також допомагає координувати логістику і гуманітарну допомогу. Наприклад, можна швидко подивитися, хто із колег наразі перебуває у Миколаєві, щоб допомогти мені координувати евакуацію. Аби ніхто не залишився позаду, адже ми маємо триматися разом.”