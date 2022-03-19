Допоможе дізнатися, чи всі у безпеці: застосунок для чекіну команди від MacPaw тепер у вільному доступі

Together App допоможе компаніям, організаціям та бізнесам впевнитися, чи кожна людина в їхній команді перебуває у безпеці, а також дізнатися, якщо хтось потребує допомоги.

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Під час війни команда MacPaw розробила застосунок Together App для щоденних чекінів спеціалістів команди, щоб розуміти, де знаходяться колеги і чи всі у безпеці. Кожного дня бот надсилає в Slack повідомлення членам команди із проханням зачекінитися до 12:00 і надати інформацію про їхнє місцезнаходження, самопочуття та можливість брати участь у роботі. Інтерактивна мапа дозволяє в реальному часі бачити місцезнаходження колег, розуміти, чи потрібна комусь допомога, а також об'єднуватися з тими, хто поруч.

Тепер зстосунок є у загальному доступі на GitHub.

Щоб використовувати застосунок у команді, вам знадобиться:

— Slack Workspace

— 1 година для налаштування

— $7 на місяць на Heroku App.

Задля економії часу Together App використовує геолокацію браузера для чекіну. З метою безпеки в базі даних зберігаються лише координати міста колег, а не їхнє точне місцезнаходження. За бажанням люди можуть відмовитися від чекінів або попросити не відображати їхнє місцезнаходження на загальній мапі.

“Під час кризи люди швидко переміщуються, зв’язок порушується, а умови безпеки швидко змінюються. Together App допомагає командам залишатися згуртованими і підтримувати один одного у непростий час, — розповідає Рей Іст, продакт-менеджер MacPaw і один із розробників застосунку. — Мапа також допомагає координувати логістику і гуманітарну допомогу. Наприклад, можна швидко подивитися, хто із колег наразі перебуває у Миколаєві, щоб допомогти мені координувати евакуацію. Аби ніхто не залишився позаду, адже ми маємо триматися разом.”