Ericsson и eBay: технологические компании продолжают уходить с российского рынка

Россия осталась без цифрового оборудования и интернет-аукционов, санкции продолжают бить по стране-оккупанту, а технологические компании продолжают уходить с российского рынка.

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О новых ограничениях для страны-агрессора рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В частности, международная технологическая компания Ericsson останавливает деятельность в России на неопределенный срок. В конце февраля все поставки Ericsson клиентам в РФ были приостановлены. Работники компании в РФ будут отправлены в оплачиваемый отпуск. В результате этого Ericsson резервирует 0,9 млрд шведских крон в первом квартале текущего года под обесценивание активов и другие исключительные расходы. Расходы, связанные с увольнением персонала, не включены.

Американская компания по предоставлению услуг в сферах интернет-аукционов и интернет-магазинов eBay Inc. приостановила доставку товаров российским покупателям.

Остановила новый и уже имеющийся бизнес в России компания Celonis. Она собрала 250 тысяч долларов для гуманитарных организаций. Кроме того, Celonis поддерживает беженцев.

Приостановила продажи, исследования и разработку в РФ на неопределенный срок международная компания JetBrains s.r.o., которая оценивает инструменты разработки для Java, Kotlin, C#, F#, C++, Ruby, Python, PHP, JavaScript и многих других. Остановка продаж касается также белорусского рынка.

Кроме того, финский производитель микроспутников ICEYE больше не предоставляет спутниковые снимки или информацию России или другим санкционированным странам/организациям.