Ericsson та eBay: технологічні компанії продовжують виходити з російського ринку

Росія залишилася без цифрового обладнання та інтернет-аукціонів, санкції продовжують бити по країні-окупанту, а технологічні компанії продовжують виходити з російського ринку.

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Про нові обмеження для країни-агресора розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зокрема, міжнародна технологічна компанія Ericsson зупиняє діяльність у Росії на невизначений термін. Наприкінці лютого всі постачання Ericsson клієнтам у РФ було припинено. Працівники компанії в РФ будуть відправлені в оплачувану відпустку. Внаслідок цього Ericsson резервує 0,9 млрд шведських крон у першому кварталі поточного року під знецінювання активів та інші виняткові витрати. Витрати, пов'язані зі звільненням персоналу, не включено.

Американська компанія з надання послуг у сферах інтернет-аукціонів та інтернет-магазинів eBay Inc. призупинила доставку товарів російським покупцям.

Зупинила новий і вже наявний бізнес у Росії компанія Celonis. Вона зібрала 250 тисяч доларів для гуманітарних організацій. Крім того, Celonis підтримує біженців.

Припинила продаж, дослідження та розробку в РФ на невизначений термін міжнародна компанія JetBrains sro, яка оцінює інструменти розробки для Java, Kotlin, C#, F#, C++, Ruby, Python, PHP, JavaScript та багатьох інших. Зупинка продажу стосується також білоруського ринку.

Крім того, фінський виробник мікросупутників ICEYE більше не надає супутникові знімки або інформацію Росії або іншим санкціонованим країнам/організаціям.